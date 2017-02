Arrestata una donna per la morte del fratellastro del leader nordcoreano Kim Jong-un. La polizia malese ha dichiarato che una donna di 28 anni è stata fermata all’aeroporto di Kuala Lumpur per il presunto omicidio di Kim Jong-nam, 45 anni, che secondo informazioni ancora non confermate sarebbe stato avvelenato mentre cercava di prendere un volo per Macao. La donna arrestata era in possesso di documenti vietnamiti. Le forze dell’ordine hanno dichiarato che stanno cercando altri sospetti. Kim Jong-nam, fratellastro del leader nordcoreano, è il figlio maggiore dell’ex leader nordcoreano Kim Jong-il. Negli ultimi anni ha passato diverso tempo fuori dal paese e ha criticato in più occasioni la gestione del potere da parte della sua famiglia.