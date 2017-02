Due giornalisti della Repubblica Dominicana uccisi in diretta su Facebook. Luís Manuel Medina, speaker di un programma radiofonico d’informazione dell’emittente locale Fm 103.5, e il suo produttore Leo Martínez sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco mentre erano in onda e contemporaneamente in diretta video via Facebook. I due giornalisti stavano trasmettendo da una postazione che si trova davanti alla sede della radio a San Pedro de Macorís, poco più di 70 chilometri a est di Santo Domingo. Nella sparatoria è rimasta ferita anche Dayaba Garcia, segretaria dell’emittente. Sconosciuti i motivi e gli autori della sparatoria.