Gianfranco Fini indagato per riciclaggio. L’ex presidente della camera è stato iscritto nel registro degli indagati dell’inchiesta che ha portato la Guardia di finanza a sequestrare beni per cinque milioni alla famiglia della moglie di Fini, Elisabetta Tulliani. Nel dicembre del 2016 sono state condotte delle perquisizioni a carico di Sergio e Giancarlo Tulliani, rispettivamente padre e fratello di Elisabetta Tulliani, per fatti che risalgono al 2008.