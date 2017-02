L’assessore all’urbanistica di Roma Paolo Berdini si è dimesso. A comunicarlo è stato lui stesso in una nota. Dopo le polemiche per alcune sue dichiarazioni sulla sindaca Virginia Raggi, l’urbanista aveva rimesso il mandato, dimissioni respinte con riserva dalla sindaca. Stavolta però la rottura è definitiva e al centro della questione c’è il progetto per lo stadio dell’As Roma che la giunta si appresta ad approvare. La sindaca Raggi ha assunto temporaneamente le deleghe all’urbanistica.