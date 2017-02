La stagione degli Oscar è un momento d’oro per la pirateria. Ogni anno, nonostante gli sforzi di produzioni e distribuzioni, i film che si contendono i premi dell’Academy of motion picture arts and sciences finiscono inevitabilmente per alimentare la pirateria via internet. Al momento, attraverso i torrent, è possibile trovare tutti i film nominati come migliore pellicola e la maggior parte delle copie pirata si possono ricondurre al gruppo anomino Hive-CM8.