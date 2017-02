In Cina cento vittime dell’influenza aviaria dall’inizio dell’inverno. Nel solo mese di gennaio il virus H7N9 ha causato 79 morti, contro i cinque del gennaio del 2016. Lo dichiara la Commissione nazionale della salute e della pianificazione familiare cinese. Dal 2013 in Cina sono stati registrati più di mille casi di influenza aviaria, quasi il 40 per cento mortali.