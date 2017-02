Un bombardamento sulla città siriana di Al Bab causa almeno 24 morti. Le vittime sono civili, riferisce l’Osservatorio siriano per i diritti umani, che attribuisce l’attacco alle forze turche che assediano la città per allontanare i miliziani del gruppo Stato islamico. Secondo il quotidiano turco Sabah, la città è stata definitivamente liberata dai jihadisti dopo mesi di combattimenti, ma si attendono conferme. L’operazione Scudo dell’Eufrate, che vede i soldati turchi schierati a fianco dei ribelli dell’Esercito siriano libero, è in corso dal 24 agosto 2016.