Attentato in un santuario sufi nel sud del Pakistan, almeno 75 morti. Un kamikaze si è fatto esplodere in un affollato santuario sufi nella città di Sehwan che si trova circa 2oo chilometri a nordest di Karachi. I morti sono almeno settantacinque, più di duecento i feriti. L’attentato è stato rivendicato dal gruppo Stato islamico. Le forze di sicurezza pachistane hanno condotto decine di arresti e ucciso almeno trentanove presunti militanti jihadisti in tutto il paese dopo l’attentato.