La Unilever ha rifiutato l’offerta di acquisto della Kraft Heinz Company. La società anglo-olandese ha respinto l’offerta di 143 miliardi di dollari avanzata a sorpresa dal gruppo statunitense Kraft Heinz, sostenendo che non ci sono basi finanziarie o strategiche per poter valutare l’accordo. La Unilever ha dichiarato che l’offerta di cinquanta dollari per azione non rispecchia il valore della compagnia e ha invitato gli azionisti a non agire, mentre la Kraft Heinz ha detto di essere fiduciosa sulla negoziazione di un accordo sui termini dell’acquisto in futuro.