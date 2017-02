Le nomination agli Oscar discriminano in base all’età. Una ricerca della Usc Annenberg School for Communication and Journalism ha studiato le nomination degli ultimi tre anni e concluso che meno del dodici per cento dei 1256 personaggi parlanti avevano più di sessant’anni. Secondo i ricercatori questa rappresentazione non riflette la realtà statunitense, in cui gli anziani costituiscono il 18,5 per cento della popolazione e il 14 per cento di coloro che acquistano i biglietti per il cinema. Una ricerca simile sui cento film di successo nel 2015 aveva rilevato che soltanto l’11 per cento dei personaggi aveva più di 59 anni.