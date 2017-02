È morto Dick Bruna, il creatore del cartone Miffy. L’artista e autore di libri olandese è morto il 17 febbraio all’età di 89 anni. Nato nel 1927 a Utrecht, Bruna ha iniziato la sua carriera come illustratore di copertine di libri, tra cui quelli della serie di James Bond di Ian Fleming e dell’ispettore Maigret di Georges Simenon. La sua creazione più nota è stata Miffy, il coniglio bianco conosciuto come Nijntje in Olanda e particolarmente popolare in Asia.