Tiziano Renzi è indagato nell’inchiesta sugli appalti Consip. Il padre dell’ex presidente del consiglio Matteo Renzi è stato iscritto nel registro degli indagati per influenze illecite a causa dei suoi rapporti con l’imprenditore napoletano Alfredo Romeo, nell’ambito dell’inchiesta sugli appalti della Consip, la società per azioni del Ministero dell’economia e delle finanze che si occupa dell’acquisto di beni e servizi per la pubblica amministrazione. Il reato di traffico di influenza, introdotto nel 2012, mira a colpire anche il mediatore di un accordo corruttivo al fine di prevenire la corruzione stessa.