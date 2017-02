Il senato statunitense ha confermato la nomina di Scott Pruitt alla guida dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente (Epa). Quando era procuratore generale dell’Oklahoma, Pruitt ha più volte fatto causa all’Epa, che accusava di danneggiare l’economia del paese, ha negato i cambiamenti climatici e la loro pericolosità e ha parlato in favore dell’uso di combustibili fossili. Nei giorni scorsi gli impiegati dell’Epa avevano chiesto di bloccare la sua nomina, sostenendo che fosse un problema per l’agenzia.