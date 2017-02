La Bosnia vuole contestare l’assoluzione della Serbia dall’accusa di genocidio. Bakir Izetbegović, membro musulmano della presidenza tripartita della Bosnia, ha annunciato che il suo paese farà ricorso alla Corte penale internazionale in merito alla sentenza del 2007 che ha assolto la Serbia dalle accuse di genocidio. La corte ha definito atto di genocidio il massacro di Srebrenica del 1995, imputando alla Serbia una violazione del diritto internazionale per aver fallito nell’evitare le atrocità. Il ricorso, che dovrà essere avviato entro il 26 febbraio, (data in cui scadranno i dieci anni dalla sentenza), potrebbe riaccendere le tensioni tra i due paesi e scatenare una nuova crisi politica.