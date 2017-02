È morto in carcere il responsabile dell’attentato alle Torri gemelle nel 1993. Omar Abdel Rahman è morto in un carcere federale statunitense all’età di 78 anni, ne ha dato notizia il figlio il 18 febbraio. Il predicatore estremista musulmano di origini egiziane fu arrestato in quanto responsabile di aver pianificato le esplosioni nel garage del World Trade Center di New York del 26 febbraio 1993. Rahman fu condannato nel 1995 per aver pianificato una serie di attacchi terroristici che avevano come obiettivo luoghi strategici tra cui la sede delle Nazioni Unite.