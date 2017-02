Sergei Lavrov nega attacchi hacker russi per influenzare le elezioni statunitensi. Il ministro degli esteri russo è intervenuto alla conferenza sulla sicurezza a Monaco ribadendo che “non ci sono fatti” per sostenere le accuse di attacchi informatici da parte della Russia per influenzare i risultati elettorali all’estero, inclusi gli Stati Uniti. Nel suo intervento ha detto inoltre che la Russia desidera avere una “relazione pragmatica” con gli Stati Uniti e ha definito la Nato un’istituzione della guerra fredda che ha portato soltanto a tensioni in Europa negli ultimi trent’anni.