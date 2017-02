L’Ecuador al voto per il primo turno delle elezioni presidenziali e legislative. I cittadini voteranno per scegliere il nuovo presidente, il nuovo parlamento e si esprimeranno sul referendum sui paradisi fiscali. Il presidente uscente di sinistra Rafael Correa non partecipa alle elezioni, perché ha già fatto due mandati. L’ex vice presidente Lenin Moreno è in testa ai sondaggi ma dovrà sfidare il candidato conservatore Guillermo Lasso, che ha promesso di ridurre le spese statali e abbassare le tasse. Se nessun candidato otterrà il 40 per cento dei voti, si andrà al ballottaggio.