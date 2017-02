Rifugiati da sfruttare

In molti hanno approfittato della recente crisi dei migranti per arricchirsi, come racconta questo reportage multimediale di Malia Politzer ed Emily Kassie. Dai contrabbandieri di Agadez in Niger, nuovo paradiso del traffico di armi, droga, denaro sporco e uomini, alla Sicilia, dove la mafia vede lo sbarco di migliaia di migranti come una nuova opportunità; dalle città turche dove imprenditori siriani hanno creato un intero sistema produttivo clandestino basato sul lavoro minorile, agli amministratori delle grandi società tedesche che hanno in appalto la gestione su scala industriale di oltre un milione di persone entrate recentemente nel paese.