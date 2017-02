Arrestate 125 persone in Turchia per presunti legami con il terrorismo. La scorsa settimana le autorità turche hanno fermato più di 1.500 persone per interrogarle su presunti legami con il Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk), il gruppo Stato islamico e con il predicatore Fethullah Gülen, considerato da Ankara il responsabile del fallito colpo di stato a luglio. La maggior parte delle persone sono state rilasciate, mentre 125 sono state trattenute.