Lunedì 20 febbraio

Comincia il processo in Turchia contro 47 persone coinvolte nel golpe fallito. Gli imputati sono accusati di aver pianificato l’omicidio del presidente Recep Tayyip Erdoğan in un resort nel mar Egeo durante il colpo di stato fallito del 15 luglio 2016. Il processo si tiene a Muğla, nel sudovest del paese.

Martedì 21 febbraio

In Costa D’Avorio ricomincia il processo contro l’ex first lady Simone Gbagbo. La donna è accusata di crimini contro l’umanità, crimini contro i prigionieri di guerra e crimini contro i civili commessi nel 2010, nel conflitto scoppiato dopo che suo marito Laurent Gbagbo perse le elezioni e rifiutò di concedere la vittoria ad Alassane Ouattara.

Mercoledì 22 febbraio

A Milano si apre la settimana della moda. Le sfilate dedicate alle collezioni femminili sono in programma fino al 27 febbraio. Quest’anno la manifestazione è improntata sul tema dell’internazionalità e su quello dei giovani.

Giovedì 23 febbraio

Negoziati di pace sulla Siria organizzati dalle Nazioni Unite a Ginevra, in Svizzera. Il vertice segue quello che si è svolto in Kazakistan, patrocinato dalla Russia, dall’Iran e dalla Turchia. Il 29 dicembre è entrata in vigore una tregua in tutto il paese, che però è stato violata diverse volte. Il cessate il fuoco ha ricevuto il sostegno anche del movimento libanese Hezbollah.

Visita in Messico del segretario di stato statunitense Rex Tillerson e di quello alla sicurezza interna John Kelly. Si tratterà del secondo viaggio all’estero di Tillerson, il nuovo segretario di stato, dopo la sua visita in Germania. I rapporti tra Messico e Stati Uniti si sono fatti tesi negli ultimi giorni: il mese scorso il presidente Enrique Peña Nieto ha cancellato il suo viaggio a Washington dopo che Donald Trump aveva ribadito di voler far pagare al Massico la costruzione del muro al confine tra i due paesi.

Venerdì 24 febbraio

Manifestazione per commemorare il massacro di Hebron in Cisgiordania. I palestinesi scendono in piazza per ricordare la strage del 1994, avvenuta quando il fondamentalista Baruch Goldstein entrò in divisa in una sala di preghiera riservata ai fedeli musulmani e aprì il fuoco con un fucile automatico, uccidendo 30 persone e ferendone 125.

Esce il nuovo libro di Haruki Murakami. Il popolare scrittore giapponese, 67 anni, pubblicherà il nuovo romanzo Kishidancho goroshi (L’omicidio del commendatore), che uscirà in due volumi. La trama è ancora segreta. L’ultima opera dell’acclamato scrittore giapponese è arrivata all’editore sotto forma di un manoscritto di duemila pagine da 400 caratteri ciascuna.

Domenica 26 febbraio

Cerimonia degli Oscar del cinema a Los Angeles, negli Stati Uniti. La cerimonia di premiazione sarà presentata da Jimmy Kimmel. Il film che ha raccolto più candidature è il musical La la land di Damien Chazelle con 14 nomination tra cui miglior film, miglior attore e miglior attrice protagonista. Nella storia del cinema statunitense fino a oggi solo Eva contro Eva e Titanic avevano raccolto 14 candidature.