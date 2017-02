La Repubblica Democratica del Congo apre un’inchiesta su un video che mostra un massacro da parte dell’esercito. La ministra per i diritti umani Marie-Ange Mushobekwa ha comunicato che il governo aprirà un’inchiesta su un video di sette minuti che mostra dei militari con l’uniforme dell’esercito congolese sparare contro un gruppo di uomini armati di fionde. Non è possibile confermare l’autenticità delle immagini o determinare la data in cui sono state registrate. Le Nazioni Unite hanno ricevuto segnalazioni secondo cui l’esercito avrebbe ucciso almeno 101 persone in scontri tra il 9 e il 13 febbraio, nella provincia del Kasai.