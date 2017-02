La sede del Front national è stata perquisita dalla polizia a Parigi. La leader del partito di estrema destra francese, Marine Le Pen, è accusata di aver usato i fondi europei che le erano stati versati in quanto parlamentare per pagare lo stipendio alla sua guardia del corpo e alla sua assistente a Parigi. L’ufficio europeo antifrode (Olaf) chiede a Le Pen di restituire i 340mila euro usati per pagare i propri dipendenti, ma Le Pen sostiene che l’inchiesta sia un tentativo di disturbare la campagna elettorale della leader del Front national, candidata alle presidenziali francesi.