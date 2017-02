Negli Stati Uniti decine di persone licenziate per aver partecipato a una manifestazione in favore dei migranti. Più di cento lavoratori sono stati licenziati negli Stati Uniti per aver partecipato alla Giornata senza gli immigrati organizzata per protestare contro le politiche di Donald Trump sull’immigrazione. Non è ancora chiaro quante persone di preciso siano state licenziate per aver aderito allo sciopero.