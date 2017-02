È salito a 39 il numero delle vittime dell’attentato in Somalia. Il 20 febbraio un attentatore suicida si è fatto esplodere a bordo di un’auto in un mercato affollato della capitale Mogadiscio. I feriti sono 27, come hanno confermato i soccorritori. L’attacco è arrivato a pochi giorni dall’elezione del nuovo presidente Mohamed Abdullahi Farmajo. Non è ancora stato rivendicato, ma si sospetta il coinvolgimento dei jihadisti di Al Shabaab.