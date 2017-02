Stanziati 13 milioni di euro per i Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) previsti dal decreto Minniti. Per le spese di gestione dei centri sono previsti 3,8 milioni di euro nel 2017, 12,4 nel 2018 e 18,2 dal 2019. Il decreto autorizza poi uno spesa di 19,1 milioni di euro per il 2017 per garantire l’espulsione degli irregolari. I fondi saranno prelevati dal programma Fami-Fondo Asilo, migrazione e integrazione cofinanziato dall’Unione europea.