Annunciate le candidature ai David di Donatello 2016. Fai bei sogni di Marco Bellocchio, Fiore di Claudio Giovannesi, Indivisibili di Edoardo De Angelis, La pazza gioia di Paolo Virzì e Veloce come il vento di Matteo Rovere sono i film candidati al premio come miglior film, assegnato ogni anno dall’Accademia del cinema italiano. I film di Edoardo De Angelis e Paolo Virzì sono quelli che hanno ricevuto il maggior numero di candidature (17), seguiti da Veloce come il vento (16). Una curiosità: Angela e Marianna Fontana, che interpretano le gemelle siamesi di Indivisibili, hanno ricevuto un’unica candidatura “collettiva” come miglior attrice protagonista.