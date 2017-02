Il rischio di carestia in Nigeria, Somalia, Sud Sudan e Yemen mette in pericolo la vita di 1,4 milioni di bambini. Lo denuncia l’Unicef, secondo la carestia imminente in questi quattro paesi è legata soprattutto ai conflitti in corso, non solo alla siccità. L’agenzia delle Nazioni Unite per la tutela dell’infanzia prevede quest’anno di portare aiuti a 220mila bambini malnutriti in Nigeria, 200mila in Sud Sudan, 200mila in Somalia e 320mila nello Yemen.