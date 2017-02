Le nuove linee guida del dipartimento di sicurezza nazionale statunitense consentono più espulsioni. I documenti in cui si delinea l’attuazione dell’ordine esecutivo di Donald Trump autorizzano il rimpatrio di immigrati irregolari che hanno commesso qualsiasi tipo di reato, anche lieve. Durante l’amministrazione di Barack Obama venivano espulsi gli immigrati che avevano commesso reati gravi o che costituivano una minaccia per la sicurezza nazionale. Il dipartimento prevede inoltre l’assunzione di 10mila agenti per la sicurezza di frontiera. Trump intanto ha nominato il generale McMaster nuovo consigliere per la sicurezza nazionale statunitense.