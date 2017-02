Amnesty international denuncia i pericoli della politica dell’odio. Secondo il rapporto dell’organizzazione umanitaria pubblicato il 21 febbraio, i leader che usano la retorica del “noi contro loro” – che sta dominando l’agenda politica in Europa, negli Stati Uniti e altrove – stanno creando un mondo sempre più diviso e pericoloso. Il rapporto contiene una dettagliata analisi della situazione dei diritti umani in 159 paesi. “Il cinico uso della narrativa del ‘noi contro loro’, basata su demonizzazione, odio e paura, ha raggiunto livelli che non si vedevano dagli anni trenta dello scorso secolo”, ha dichiarato Salil Shetty, segretario generale di Amnesty international.