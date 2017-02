Circa un terzo della plastica nei mari è dovuto ai vestiti in fibre sintetiche e agli pneumatici. La dispersione dei rifiuti di plastica non è quindi l’unica fonte di questo tipo di inquinamento. Secondo il rapporto dell’Iucn, soprattutto nei paesi sviluppati, la plastica entra in mare già come microplastica e non deriva dalla frammentazione di oggetti grandi. Di conseguenza, per ridurre l’inquinamento, non è sufficiente avere una buona gestione dei rifiuti, ma sarebbe necessario progettare in modo diverso alcuni prodotti.