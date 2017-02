L’alta corte di Pretoria giudica incostituzionale la decisione del governo sudafricano di ritirarsi dalla Corte penale internazionale (Cpi). “La decisione di informare il segretario generale delle Nazioni Unite del ritiro dalla Cpi senza l’approvazione del parlamento è incostituzionale e nulla”, ha detto un giudice di Pretoria, invitando presidente e ministri a “presentare immediatamente comunicazione di recesso”. Il Sudafrica aveva annunciato lo scorso ottobre la sua intenzione di lasciare la Cpi dopo le critiche per non aver arrestato il presidente sudanese Omar al Bashir durante una visita a Johannesburg. Contro Al Bashir la Cpi ha spiccato un mandato di arresto per genocidio, crimini di guerra e contro l’umanità commessi nella regione del Darfur.