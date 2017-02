Operazione antiterrorismo della polizia svizzera nel Canton Ticino. Più di cento agenti di polizia hanno partecipato a una vasta operazione in un numero imprecisato di abitazioni e in un centro di preghiera nel sud del Canton Ticino. L’operazione ha portato all’arresto di un sospetto e la procura generale elvetica ha chiarito che procederà all’incriminazione di due persone sospettati di fare attività di reclutamento per il gruppo Stato islamico. Uno dei due ha la doppia cittadinanza svizzera e turca, mentre il secondo è di nazionalità turca.