Alitalia cancella il 60 per cento dei voli per gli scioperi. Piloti e assistenti di volo della compagnia italiana hanno cominciato a scioperare per 24 ore dopo che ieri sono saltate le trattative sul nuovo contratto. Dalle 14 alle 18 ci sarà anche lo sciopero proclamato dai sindacati confederali del trasporto aereo, che riguarderà anche il personale di terra e le compagnie straniere.