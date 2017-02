I Brit awards premiano David Bowie. Il 22 febbraio sono stati attribuiti i premi dell’industria musicale britannica. A poco più di un anno dalla scomparsa, Bowie è stato scelto come miglior artista maschile e il suo album Blackstar come miglior disco. Emeli Sandé è stata scelta come miglior artista, Rag’n’Bone Man come miglior artista emergente, Beyoncé come miglior artista internazionale.