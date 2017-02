In Ecuador si procederà con il secondo turno delle elezioni presidenziali. Il candidato della sinistra Lenín Moreno non ha più la possibilità di superare la soglia del 40 per cento dei voti, necessaria per vincere al primo turno. Secondo gli ultimi risultati, con il 99,5 per cento delle schede scrutinate, Moreno ha ottenuto il 39,3 per cento dei voti, mentre il secondo candidato Guillermo Lasso (destra) è fermo al 28,1 per cento. Il ballottaggio è previsto per il 2 aprile.