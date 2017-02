Si dovrebbero consumare dieci porzioni al giorno di frutta e verdura. La raccomandazione dell’Organizzazione mondiale della sanità è di consumarne cinque ma, secondo uno studio realizzato dall’Imperial college di Londra, non bastano. Se ogni persona consumasse ottocento grammi di frutta e verdura, si potrebbero prevenire 7,8 milioni di morti premature l’anno in tutto il mondo. Diminuirebbe infatti la diffusione delle malattie cardiache e del cancro. Tuttavia anche due porzioni al giorno di frutta e verdura hanno un effetto positivo per la salute.