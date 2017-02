Donald Trump vuole potenziare l’arsenale nucleare degli Stati Uniti. È quanto ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti in un’intervista alla Reuters, dopo che in un tweet dello scorso dicembre aveva sottolineato la necessità di un’espansione del programma nucleare statunitense. Per quanto un mondo senza armi nucleari sarebbe preferibile, ha detto, gli Stati Uniti non possono essere secondi a nessun altro paese, nemmeno un paese alleato. In base al nuovo trattato tra Russia e Stati Uniti sulla limitazione delle armi strategiche, i due paesi si sono impegnati a pareggiare i propri arsenali nucleari entro il 5 febbraio 2018 e di mantenerli allo stesso livello per i dieci anni successivi.