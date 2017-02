La Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) ordina all’Italia di trasferire due richiedenti asilo minorenni non accompagnati in strutture ad hoc. Si tratta di una misura provvisoria adottata il 14 febbraio in merito alla permanenza di due minori non accompagnati nel centro di accoglienza di Conetta, in Veneto, dove nel gennaio scorso c’è stata una protesta in seguito alla morte di una ragazza della Costa d’Avorio. La misura ordina al governo italiano di trasferire i ricorrenti in strutture per minori, affrontando per la prima volta la questione dell’accertamento dell’’età dei minori non accompagnati, che secondo la Cedu in Italia non segue le procedure raccomandate dalle norme internazionali.