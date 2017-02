La Germania ha ricevuto 136 richieste d’asilo da parte di cittadini turchi con passaporto diplomatico. La cifra riguarda il totale delle richieste ricevute tra agosto 2016 e gennaio 2017. Le richieste sarebbero legate alle epurazioni avviate in seguito al tentato colpo di stato del luglio 2016. La Turchia ha invitato Berlino a non concedere l’asilo agli ufficiali militari e ai loro familiari, ma non è chiaro quale sia stata la decisione tedesca in merito alle richieste.