La Grande barriera corallina australiana rischia ulteriori eventi di sbiancamento. Il fenomeno, che mette a rischio la vita dei coralli, è causato dall’aumento della temperatura del mare. Lo scorso anno il peggior episodio di sbiancamento finora registrato ha ucciso circa un quarto dei coralli dell’area. Secondo un rapporto del Wwf per l’Unesco, questo evento ha cambiato la situazione in modo significativo e il piano del governo non è sufficiente per combattere gli effetti del cambiamento climatico.