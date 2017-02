È morto il fotografo cinese Ren Hang. Lo scrive il quotidiano belga De Morgen. Ren Hang, nato nel 1987, era famoso per le sue foto erotiche, che sono state censurate in Cina. Nel 2013 Hang era stato scelto da Ai Weiwei per partecipare alla mostra collettiva Fuck off 2 insieme ad altri artisti cinesi che si occupano di questioni ambientali e sociali.