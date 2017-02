È morto il regista giapponese Seijun Suzuki. Il regista di film cult yakuza degli anni sessanta, come Deriva a Tokyo e La farfalla sul mirino, è morto per una complicazione polmonare il 13 febbraio a Tokyo. L’annuncio è stato dalla casa di produzione cinematografica Nikkatsu. Il regista, conosciuto per l’estetica pop e i personaggi yakuza, aveva novantatré anni.