È stato raggiunto l’accordo sullo stadio della Roma a Tor di Valle. L’accordo è stato raggiunto ieri in Campidoglio nell’incontro tra la sindaca di Roma Virginia Raggi, il costruttore Luca Parnasi e il direttore sportivo della Roma Mauro Baldissoni, in rappresentanza del presidente James Pallotta. È previsto un taglio del 50 per cento delle cubature presenti nel progetto originario. La sindaca ha partecipato all’incontro dopo nove ore al San Filippo Neri, dove era stata ricoverata per un lieve malore.