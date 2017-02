Un incendio in un albergo provoca 10 morti in Cina. L’incendio è scoppiato la mattina di sabato in un albergo nella città di Nanchang, la capitale della provincia di Jiangxi. Le vittime, che includono i manovali impegnati in un lavoro di rinnovo dei locali, sono rimaste intrappolate dalle fiamme. La causa dell’incendio sarebbe stato un attrezzo utilizzato per tagliare i materiali da costruzione. Le operazioni di soccorso si sono concluse e sette persone sono state arrestate in relazione all’incidente.