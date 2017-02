Ad Heidelberg in Germania un’auto è finita in una zona pedonale provocando un morto e due feriti. L’uomo alla guida è stato ferito e arrestato dalla polizia dopo aver tentato di fuggire dalla scena a piedi. Il movente dell’attacco non è chiaro ma la polizia ha escluso per il momento che si possa trattare di un attacco terroristico. L’uomo è stato descritto come un trentacinquenne tedesco senza un passato da immigrato. La vittima, un uomo di settantatré anni, è morto in ospedale a causa delle ferite riportate.