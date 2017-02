Donald Trump ha annunciato che non sarà presente alla cena dei corrispondenti della Casa bianca. Il presidente degli Stati Uniti lo ha comunicato in un tweet del 25 febbraio. L’annuncio arriva al termine di una settimana di tensione nei rapporti con la stampa, culminata nell’esclusione di varie testate giornalistiche dalla conferenza stampa a porte chiuse del 24 febbraio. L’evento annuale che riunisce i giornalisti inviati alla Casa bianca è fissato per il prossimo 29 aprile.