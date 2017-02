Il leader dell’opposizione in Kyrgyzstan Omurbek Tekebayev è stato arrestato per frode e corruzione. Tekebayev guida il gruppo parlamentare del partito Ata Meken (Patria) ed è uno dei più attivi oppositori del presidente in carica Almazbek Atambayev, il cui mandato terminerà quest’anno. Tekebayev è accusato di aver accettato un milione di dollari da un investitore russo nel 2010 in cambio dell’acquisizione facilitata di una compagnia di telecomunicazioni locali. Le prossime elezioni presidenziali nell’ex repubblica sovietica si terranno 19 novembre 2017.