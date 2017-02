Migliaia di russi in piazza a Mosca per la manifestazione in ricordo di Boris Nemtsov. La marcia è stata organizzata nel secondo anniversario della morte del leader dell’opposizione ucciso a pochi passi dal Cremlino il 27 febbraio 2015. La manifestazione chiede di riaprire le indagini sulla morte dell’ex vice primo ministro ed oppositore critico del presidente Vladimir Putin. Dissidente ceceni sono stati condannati per l’omicidio ma gli avvocati della figlia di Nemtsov sostengono che l’indagine non abbia scoperto il vero mandante del gesto.