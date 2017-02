È morto l’attore statunitense Bill Paxton, noto per il suo ruolo nei film Titanic e Aliens. L’attore è morto all’età di sessantuno anni a causa di complicazioni in seguito ad un intervento. Paxton ha recitato in film di successo come The Terminator, Apollo 13 e True Lies ed è stato protagonista dei film Twister del 1996 e A simple plan di Sam Raimi del 1998. Dal 2006 al 2011 ha recitato nella serie televisiva della Hbo Big Love.