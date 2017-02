Un autista ubriaco investe la folla al carnevale di New Orleans e ferisce 28 persone. Il camioncino ha deviato il suo percorso dalla strada aperta al traffico verso il marciapiede da dove centinaia di persone stavano guardando la parata di carnevale della capitale dello stato di Louisiana, negli Stati Uniti. L’autista è stato fermato dalla polizia in apparente stato di ebbrezza e intossicazione. Ventuno dei ventotto feriti sono stati portati in ospedale e tra loro dodici sarebbero feriti gravemente. Si esclude per il momento il movente terroristico.